Под этим брендом ожидают процессоры Raptor Lake-U.

Процессоры Intel Meteor Lake должны представить 14 декабря на мероприятии AI Everywhere. Данное семейство будет представлено в линейке Intel Core Ultra, но известно ещё об одной линейке под новым брендингом — просто Intel Core. В данную линейку, как ожидается, войдут процессоры Raptor Lake-U, известно о ней меньше. Сегодня в базе данных бенчмарка CrossMark от BAPCo были замечены новые процессоры Intel, в частности, первый процессор из линейки без приставки Ultra, модель Core 7 150U, сообщает Wccftech.

Intel Core 7 150U получил 10 ядер и 12 потоков, сочетание производительных и эффективных неизвестно, но в Wccftech считают, что это может быть конфигурация 2P+8E, как у Core i5-1335U текущего поколения, правда в этом случае не очень понятно, почему новый чип позиционируется выше в линейке.

Подборка тестовых результатов: Wccftech

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Также в базе данных были найдены Intel Core Ultra 9 185H с набором ядер 6P+8E+2LPE и тактовой частотой до 5,1 ГГц, Core Ultra 7 155H с той же конфигурацией и более низкой тактовой частотой, Core Ultra 5 135H и 125H с конфигурациями 4P+8E+2LPE. В базе данных отметился и новый мобильный процессор Raptor Lake-HX Refresh, который недавно появился в Geekbench, показав 20-ядерную конфигурацию с пиковой частотой 5,4…5,5 ГГц.