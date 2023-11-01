Оно запланировано на 14 декабря.

Ранее Intel объявила, что новые процессоры Core Ultra семейства Meteor Lake выпустят 14 декабря. Теперь стало известно, что полноценная презентация новинок пройдёт в рамках мероприятия AI Everywhere, название которого явно говорит — центральной темой станет искусственный интеллект, сообщает Tom’s Hardware. Также на мероприятии AI Everywhere будут представлены процессоры Xeon 5-го поколения, известные под кодовым названием Emeralds Rapids.

Специалисты напоминают, что несмотря на различные новости и слухи, процессоры Intel Meteor Lake не появятся в исполнении LGA для настольных ПК. Эти процессоры будут интегрированы в материнские платы для ноутбуков и мини-ПК. Что касается серверных процессоров Intel Xeon Emerald Rapids 5-го поколения, они заменят текущую линейку Xeon Sapphire Rapids 4-го поколения, иными словами будет осуществлён переход с архитектуры ядер Golden Cove к Raptor Cove, что произошло в потребительском сегменте при переходе от процессоров 12-го поколения Alder Lake к процессорам 13-го поколения Raptor Lake.