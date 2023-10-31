Модель выполнена полностью в белом цвете.

PowerColor представила новую версию видеокарты AMD Radeon RX 7800 XT в линейке Hellhound — модель Spectral White. Это полностью белая модель, в белый цвет окрашены кожух, бэкплейт, кронштейн с видеовыходами, печатная плата и даже радиатор, только чёрные коннекторы питания бросаются в глаза — используются два 8-контактных разъёма.

В VideoCardz подчеркнули, что для создания подобного дизайна производителю могла потребоваться отдельная производственная линия, а это увеличит цены. Тем не менее, полностью белые видеокарты встречаются редко, зачастую производители оставляют печатные платы чёрными, не уделяют внимания окраске радиатора и кронштейна, поэтому новая RX 7800 XT в исполнении Hellhound Spectral White независимо от наценки может привлечь покупателей, выбирающих компоненты для полностью белой сборки. На момент написания официальная цена неизвестна.

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Характеристики модели идентичны оригинальной Radeon RX 7800 XT Hellhound, карта основана на версии графического процессора AMD Navi 32, которая предлагает 3840 потовых процессоров и работает на частоте до 2520 МГц. Карта оснащена двойным BIOS с тихим режимом, в котором частоты ниже и используется другой профиль работы вентиляторов. Размеры видеокарты 322×134×50 мм, в толщину она занимает 2,5-слота расширения.