Площадь фронтальной сетки увеличили, боковую панель из закалённого стекла сделали распашной.

Chieftec представила компьютерный корпус Hunter 2, новую и улучшенную версию оригинального ATX-корпуса Hunter, ориентированного на геймеров и игровые сборки, сообщает TechPowerUp. Специалисты отмечают увеличившуюся площадь сетки на фронтальной панели, а также декоративные элементы из матового алюминия по бокам от неё, что придаёт корпусу лаконичный и элегантный дизайн.

Кроме этого корпус может похвастаться распашной боковой панелью из закалённого стекла и четырьмя предустановленными A-RGB вентиляторами с контроллером-концентратором. Контроллер можно подключить к материнской плате для синхронизации, также эффектами и яркостью подсветки можно управлять с помощью кнопок на верхней панели корпуса, по соседству с которыми располагаются кнопки включения и перезагрузки, два аудио-разъёма, USB Type-C и USB 3.1 Gen 1.

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Внешние размеры Hunter 2 составляют 408×210×464 мм, в него можно установить до шести вентиляторов, радиатор типоразмера 280 мм, видеокарту длиной до 320 мм, воздушный процессорный кулер высотой до 170 мм и блок питания длиной до 180 мм. Предусмотрено два посадочных места для 2,5-дюймовых накопителей, одно для 3,5-дюймового и одно комбинированное 2,5/3,5 дюйма. Основной материал сталь толщиной 0,5 мм, весит Hunter 2 около 5,24 кг.