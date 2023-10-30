Также обновление исправляет ошибки.

Компания ASUS выпустила обновления для портативных игровых консолей ROG Ally, которые добавляют поддержку AMD HYPR-RX и разрешения 900p, также исправляя различные ошибки, сообщает Wccftech. На данный момент AMD HYPR-RX позволяет включить в поддерживаемых играх сразу три фирменные технологии AMD с оптимальными настройками: Radeon Boost, Radeon Anti-Lag и Radeon Super Resolution.

Amanz, Unsplash

В APU серии AMD Ryzen Z1, используемых в консолях ROG Ally, встроена графика на базе архитектуры RDNA 3, которая поддерживает все три перечисленные технологии — их сочетание позволит получить более плавный игровой процесс с более высоким FPS и сниженной задержкой. AMD ещё не реализовала поддержку технологии генерации кадров AFMF (AMD Fluid Motion Frames) для APU, но специалисты ожидают, что она появится вскоре после завершения предварительного тестирования, присоединившись к набору технологий AMD HYPR-RX.

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Также обновление ASUS ROG Ally добавляет разрешение 900p к уже доступным опциям 1080p и 720p; исправляет ошибки в играх EA SPORTS FC 24 и Resident Evil Village; ошибку подключения внешнего дисплея 8K 60 Гц и другие недочёты фирменного программного обеспечения. Также доступен новый BIOS, который повышает стабильность системы, улучшает работу Aura RGB. Информация об обновлениях приводится в сообществе ASUS.