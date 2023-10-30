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Moleculo
В новом тесте Intel Core Ultra 9 185H догоняет более мощные процессоры для энтузиастов класса HX
Многоядерный результат заметно улучшился.

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В Сеть попал ещё один тест процессора Intel Core Ultra 9 185H, результаты которого заметно лучше предыдущих, особенно многоядерные, сообщает Wccftech. Данный представитель семейства Meteor Lake получил 16-ядерную 22-поточную конфигурацию 6P+8E+2LPE и настроен на достижение максимальной частоты 5,1 ГГц. Предыдущие результаты были разочаровывающими, процессор мог противопоставить что-то лишь Core i7 последнего поколения, однако теперь Core Ultra 9 185H можно поставить в один ряд с лучшими процессорами для энтузиастов класса HX, которые не только работают на более высоких частотах, но и имеют гораздо более высокий TDP.

Источник: Geekbench

Intel Core Ultra 9 185H набрал 1873 балла в одноядерном и 13796 баллов в многоядерном тесте Geekbench 5. Многоядерный результат на уровне или выше, чем у 16-ядерного Core i9-12950HX с конфигурацией 8P+8E и TDP до 157 Вт на уровне PL2. Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, используются ли для всех нагрузок два вспомогательных ядра с низким энергопотреблением (LPE) в кристалле SoC процессоров Meteor Lake, поэтому, не исключено, что Core Ultra 9 185H противостоял Core i9 используя не 16, а 14 ядер.

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Одноядерный результат Intel Core Ultra 9 185H в новом тесте тоже повысился, но всё ещё не дотягивает до уровня мощных Alder Lake и Raptor Lake, что может быть связано с меньшим энергопотреблением или настройками питания. До выпуска новых процессоров осталось чуть больше месяца, вполне вероятно, что мы увидим результаты лучше.

Источники
Wccftech
Geekbench
#intel #процессоры #тесты не тесты #intel meteor lake #intel core ultra
Источник: wccftech.com
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