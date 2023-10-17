Флагманская модель новой мобильной линейки.

Intel Core Ultra 9 185H впервые заметили в базе данных Geekbench, отчёт бенчмарка подтверждает, что процессор является 16-ядерным и 22-поточным, а его тактовая частота в турборежиме достигает 5,1 ГГц, сообщает VideoCardz. Платформа, использованная для теста, не была распознана бенчмарком, это может быть инженерная платформа, а значит результаты тестирования могут быть далеки от тех, что предложат финальные версии процессоров. Похоже, так и есть, процессор набрал в Geekbench 5.4 только 1849 баллов в одноядерном тесте и 9832 балла в многоядерном. Эти результаты нельзя назвать высокими, они ниже, чем у многих современных производительных мобильных процессоров AMD и Intel, если судить по базе данных Notebookcheck.

Недавно в Geekbench также впервые отметился Intel Core Ultra 5 135H. В отличие от 185H, 135H является 14-ядерным и 18-поточным процессором с ожидаемой пиковой частотой на уровне 4,4 ГГц. Новые отчёты дополняют просочившуюся ранее информацию и позволяют сформировать предварительный список из пяти моделей будущей линейки.

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Выход процессоров Intel Meteor Lake официально назначен на 14 декабря, но, если верить слухам, Core Ultra 9 185H появится позже. Эта премиальная модель может быть представлена на выставке CES 2024.