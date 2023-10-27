Стоит модификация ощутимо дороже обычной версии.

Прототип видеокарты ASUS с возможностью установки твердотельного накопителя M.2 превратился в полноценный продукт, ранее подобные модификации RTX 4060 Ti отметились на сайте регулятора, а теперь появились в финском интернет магазине, сообщает VideoCardz. В продажу поступила DUAL-RTX4060TI-O8G-SSD с дополнительным M.2 разъёмом для установки SSD формата 2280. Таким образом компания решает проблему простаивающих линий PCIe с видеокартами, которые физически занимают полноценный слот PCIe x16, но используют не все линии. В случае RTX 4060 Ti используется 8 линий из 16.

На изображениях видно, что накопитель устанавливается с обратной стороны видеокарты и, судя по всему, контактирует с системой охлаждения через термопрокладку. С обратной стороны накопитель закрывается декоративной пластиковой крышкой. В Финляндии карта стоит 559 евро, что на ощутимые 90 евро дороже аналогичной видеокарты без разъёма M.2, добавив ещё 10 евро можно претендовать уже на 16-гиговую версию RTX 4060 Ti, однако ASUS должна выпустить аналогичную модель без заводского разгона, которая будет дешевле.