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Moleculo
Похоже, ASUS регистрирует в ЕЭК видеокарты с дополнительным M.2 слотом для SSD накопителя
Прототип такой видеокарты был показан в июле.

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В июле компания ASUS показала прототип видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 с дополнительным разъёмом M.2 для установки твердотельного накопителя. Такая конструкция позволяет задействовать неиспользуемые линии основного PCIe x16 слота на материнской плате, ведь RTX 4060 нужно всего лишь 8 линий. Похоже, ASUS выпустит подобную RTX 4060 на рынок, Twitter (заблокирован в РФ) блогер @momomo_us заметил в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) регистрацию моделей DUAL-RTX4060TI-O8G-SSD и DUAL-RTX4060TI-8G-SSD с дополнительным заводским разгоном и без соответственно.

Данное решение напрашивалось уже давно, в бюджетном и средне-бюджетном сегменте видеокарты зачастую используют только 8 линий PCIe из доступных 16, ещё 8 просто простаивают, особенно обидно, если материнская плата при этом оснащена только одним скоростным M.2 слотом. Демонстрация ASUS показала, что накопитель, установленный в видеокарту, работает в простых бенчмарках (CrystalDiskMark) на заявленной скорости, но вызывает вопросы охлаждение и стабильная работа в тяжёлых сценариях. Теоретически, возможна установка дополнительного радиатора и реализация обдува, но какую конструкцию в конечном итоге реализовала компания, пока неизвестно.

#видеокарты #asus #ssd #твердотельные накопители
Источник: portal.eaeunion.org
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