Информации мало, игра работает, XeSS повышает производительность.

AnandTech Полная конфигурация iGPU с 8 ядрами Xe-Cores. Источник: Intel Corporation

Накануне Intel выпустила небольшую демонстрацию игровых возможностей предстоящей серии процессоров Intel Core Ultra 1-го поколения. Выход Meteor Lake является значительным шагом для Intel в плане конкуренции с AMD на рынке ноутбуков и других портативных устройств. В частности, новая интегрированная графика Intel Xe-LPG на базе архитектуры Alchemist, как ожидается, позволит конкурировать с закрепившимися на рынке интегрированными решениями AMD.

Для демонстрации Intel выбрала игру Dying Light 2 с поддержкой технологии масштабирования XeSS — исходное изображение в разрешении 720p масштабировалось до 1080p. Вместо сравнения частоты кадров компания сделала акцент на энергопотреблении и относительной производительности. Так Meteor Lake работал в диапазоне мощности до 30 Вт, а XeSS обеспечивала прирост частоты кадров в 1,6…1,9 раз.

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Это первый случай, когда Intel демонстрирует работу технологии XeSS на своей интегрированной графике. Тем не менее, без информации о частоте кадров непонятно, какой производительности ожидать и сможет ли решение конкурировать с графикой AMD Radeon 780M.

Ожидается, что максимальная конфигурация Intel Xe-LPG в Meteor Lake будет включать 8 ядер Xe, например, столько же предлагает дискретная Arc A370M. Уже замечены первые портативные игровые консоли на базе Meteor Lake.

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