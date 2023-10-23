AMD может выпустить в линейке процессоров Dragon Range пару новых моделей с меньшими частотами

В начале следующего года от AMD ожидают новых процессоров для ноутбуков. По слухам, компания может выпустить первые чиплетные APU, выйдя на совершенно новый уровень производительности интегрированной графики. Однако пока наиболее вероятен выпуск монолитных APU Ryzen 8000 под кодовым названием Strix Point, они будут основаны на архитектурах Zen5 и RDNA3.5. Кроме совершенно новых процессоров компания может обновить некоторые существующие линейки, например, инсайдеры называли процессоры Hawk Point улучшенной версией Phoenix.

Пока новинки не представлены, в планах компании может быть расширение существующих серий, в частности, выпуск нескольких новых моделей в чиплетной серии Ryzen 7045HX (Dragon Range). Новинки могут быть более доступными аналогами существующих процессоров с меньшими частотами и, вероятно, меньшим энергопотреблением, сообщает Wccftech со ссылкой на китайского инсайдера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包).

реклама

Упоминаются две модели, AMD Ryzen 9 7940HX и Ryzen 7 7840HX. Если следовать новым правилам именования, которые AMD представила в прошлом году, 0 на конце цифрового обозначения указывает, что процессоры относятся к более низкому классу в конкретном сегменте. Согласно информации от инсайдера, количество ядер должно остаться прежним, а значит 7940HX может предложить 16 ядер и 32 потока, а 7840HX — 12 ядер и 24 потока. Потенциально, выпуск новых моделей может быть связан с расширением поставок и ассортимента игровых ноутбуков, AMD недавно представила флагманскую мобильную видеокарту Radeon RX 7900M.