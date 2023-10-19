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Moleculo
AMD представила свою самую быструю графику для ноутбуков — Radeon RX 7900M с чиплетным Navi 31
Теперь у AMD есть чиплетные центральный и графический процессор для ноутбуков.

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AMD представила Radeon RX 7900M — первую видеокарту для ноутбуков с чиплетным графическим процессором Navi 31, сообщает Tom’s Hardware. На данный момент видеокарта дебютирует исключительно в ноутбуке Alienware m18 с конструкцией AMD Advantage.

Источник: AMD / VideoCardz

Используемый в RX 7900M вариант Navi 31 предлагает 72 вычислительных блока RDNA 3, видеокарта оснащается 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и позиционируется AMD, как решение для игр в разрешении 1440p, конкурирующее с NVIDIA GeForce RTX 4080. AMD утверждает, что RX 7900M в среднем на 7% быстрее RTX 4080, а если задействовать технологии AMD HYPR-RX и FSR 3 — ещё быстрее. Однако RX 7900M требует много энергии, TGP достигает 180 Вт, а в ноутбуке Alienware мощность видеокарты может варьироваться от 160 до 200 Вт с функцией SmartShift Max. Это делает видеокарту не такой эффективной, как RTX 4090 для ноутбуков.

Источник: AMD / VideoCardz

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Цены на Alienware m18 за рубежом начинаются от 2799 долларов США, за эти деньги ноутбук оснащается процессором AMD Ryzen 9 7945HX, Radeon 7900M, 32 ГБ оперативной памяти, накопителем на 1 ТБ и быстрым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 480 Гц. Другие варианты конфигурации включают расширение оперативной памяти до 64 ГБ, установку дополнительных накопителей для расширения хранилища вплоть до 8,5 ТБ, клавиатуры CherryMX.

Источник: Alienware/ Wccftech
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Как и в других ноутбуках AMD Advantage, сочетание процессора и графики AMD позволяет использовать различные интеллектуальные технологии, такие как SmartShift Max для распределения мощности между центральным и графическим процессором; SmartAccess Graphics для автоматического переключения на дискретную графику во время игр; Smart Access Memory для доступа процессора ко всей видеопамяти; SmartAccess Video для разделения нагрузки при кодировании и декодировании между центральным и графическим процессором.

Источники
Tom's Hardware
VideoCardz
Wccftech
AMD
#amd #видеокарты #amd radeon rx #radeon rx 7900m
Источник: tomshardware.com
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