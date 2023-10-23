Возможно, сказалось ограничение по TDP.

Выход процессоров Intel Core Ultra семейства Meteor Lake запланирован на 14 декабря, независимых тестов ждать ещё больше месяца, а может и дольше, поскольку появление широкого ассортимента устройств на базе новых процессоров ожидают уже в следующем году, после выставки CES 2024. Пока остаётся довольствоваться результатами, то и дело появляющимися в различных базах данных. Так накануне результат Core Ultra 7 155H был обнаружен в базе данных PassMark, сообщает Tom’s Hardware.

Согласно PassMark, процессор Intel Core Ultra 7 155H является 16-ядерным и 22-поточным, при этом 10 ядер 16 считаются эффективными, 6 оставшихся должны быть производительными с поддержкой Hyper-Threading. Другие подробности, которые, были раскрыты в результате теста, включают базовую частоту 3,8 ГГц, а также конфигурацию кэш-памяти 1-, 2- и 3-го уровней: 960 КБ, 18 МБ и 24 МБ соответственно.

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PassMark оценил возможности Intel Core Ultra 7 155H в одноядерных задачах на 3897 баллов, в многоядерных процессор набрал 21359 баллов. Специалисты Tom’s Hardware считают разумным выбором для сравнения 14-ядерный 20-поточный Core i7-13700H текущего поколения. По слухам, 2 эффективных ядра в SoC новых процессоров используются не везде, а значит вполне вероятно, что при решении большинства задач Core Ultra 7 155H будет задействовать связку ядер 6P+8E.

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Результаты одноядерной производительности Intel Core Ultra 7 155H почти на 6% выше, чем у Core i7-13700H, что довольно неплохо. К сожалению, однозначных выводов пока сделать нельзя из-многоядерного результата в 21359 баллов — это существенно меньше 28440 баллов Core i7-13700H. Возможно, многопоточная производительность «упёрлась» в лимит TDP или возможности охлаждения тестовой системы, программное обеспечение PassMark эти факторы не учитывает.