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Moleculo
Пятивентиляторная GeForce RTX 4090 MGG от MaxSun получила рекомендованную цену
Цена заметно выше рекомендованной для эталонного варианта.

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Представленная в августе MaxSun GeForce RTX 4090 MGG (MegaGamer) поступает в продажу, в связи с чем компания назвала рекомендованную цену этой необычный видеокарты — 1999 долларов США, сообщает VideoCardz.

Видеокарты MegaGamer можно отнести к премиальным решениям, конструкция включает в себя алюминиевый кожух, массивную систему охлаждения и пять вентиляторов. Первыми в линейке MegaGamer были представлены RTX 4080 и RTX 4070 Ti. Хотя MaxSun в основном ориентируется на азиатский рынок, RTX 4080 попала в руки западным журналистам, Стив Бёрк (Steve Burke) из GamersNexus подробно изучил видеокарту и дал ей положительную оценку, хотя польза от дополнительных небольших вентиляторов в конструкции была сомнительна. В остальном, к качеству видеокарты и самому исполнению вопросов не было. Также стоит отметить наличие в комплекте дисплея на магнитах.

Источник: VideoCardz и MaxSun

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Модель MaxSun GeForce RTX 4090 MGG разогнана на заводе до 2580 МГц и рассчитана на работу при TDP по умолчанию 450 Вт. Стоит напомнить, что рекомендованная цена эталонной RTX 4090 составляет 1599 долларов США.

Источники
VideoCardz
MaxSun
#nvidia #geforce rtx 4090 #maxsun
Источник: videocardz.com
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