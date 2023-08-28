Алюминиевый кожух, большой дисплей на магнитах, пять вентиляторов и огромная система охлаждения.

Большинство видеокарт на рынке похожи друг на друга, в основном производители используют двух и трёхвентиляторные системы охлаждения с испарительными камерами или без них, отличия можно найти лишь при углублённом рассмотрении конструкций. В целом, удивить покупателя уже сложно, да и цель такая, скорее всего, не преследуется, используются проверенные временем конструкции. Однако китайская компания MaxSun решила добавить изюминку в свою новую флагманскую серию видеокарт Mega Gamer (MGG), выпустив весной этого года RTX 4080 и RTX 4070 Ti, которые не только были облачены в алюминиевых кожух и комплектовались большим дисплеем на магнитах, но и предлагали сразу пять вентиляторов в системе охлаждения. Видимо, линейка имела успех, поскольку теперь MaxSun выпускает и RTX 4090 в исполнении Mega Gamer (MGG), сообщает VideoCardz.

Судя по маркетинговым материалам, RTX 4090 MGG от MaxSun будет использовать ту же систему охлаждения, что и предыдущие модели. Помимо уже упомянутых вентиляторов и алюминиевого кожуха в систему входит массивный радиатор и испарительная камера. Три из пяти вентиляторов диаметром 10 или 11 см создают основной поток воздуха, продувая радиатор, ещё два небольших вентилятора Air Boost располагаются на боковой стороне и, по задумке, должны помогать горячему воздуху покидать пространство между радиатором и печатной платой. Судя по обзору на YouTube канале GamersNexus, толку от дополнительных вентиляторов мало, но в целом видеокарта оставила очень положительные впечатления.

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MaxSun сделала небольшой заводской разгон RTX 4090 MGG OC24G, повысив тактовую частоту до 2580 МГц в режиме Boost, что на 2,4% выше, по сравнению с базовыми спецификациями. Карта рассчитана на энергопотребление 450 Вт. Обычно видеокарты MaxSun в первую очередь ориентированы на китайский рынок, но их также можно найти на глобальных платформах электронной коммерции, таких как Aliexpress. На данный момент цена новинки неизвестна.