Она заполнит большой разрыв в профессиональной линейке между W7800 и W7600.

AMD собирается выпустить ещё одну видеокарту для рабочих станций, чтобы закрыть проблем между Radeon Pro W7800 и W7600, сообщает VideoCardz. Новая модель получит название Radeon Pro W7700 и 16 ГБ памяти. AMD не раскрыла характеристики будущей видеокарты, по ряду предположений, в её основу ляжет графический процессор Navi 32, который дебютировал в прошлом месяце с игровыми видеокартами Radeon RX 7800XT и RX 7700 XT.

Профессиональное решение сохраняет конструкцию охлаждения с центробежным вентилятором и, скорее всего, будет иметь более жёсткие ограничения по мощности TGP, чем игровые варианты. В толщину видеокарта занимает два слота расширения.

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Как и характеристики, сроки выпуска модели неизвестны, но поскольку выпуск новой профессиональной модели упоминается в ряде пресс-релизов к выходу процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000, можно предположить, что видеокарту выпустят вместе с ними — 21 ноября. AMD запланировала на этот день начало розничных продаж новых Threadripper, впервые с 2019 года представлена не только линейка для рабочих станций, но и HEDT линейка для энтузиастов.