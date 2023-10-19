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AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 — возвращается HEDT линейка для энтузиастов
Линейки охватывают процессоры с количеством ядер от 12 до 96.

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Источник: Источник: AMD / AnadTech

AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000, которые впервые с 2019 года разделены на две линейки: профессиональную Pro WX, ориентированную на рабочие станции, а также непрофессиональную для потребительских систем высокого класса (HEDT), сообщает AnandTech.

Источник: AMD / AnadTech

Обе линейки процессоров основаны на архитектуре AMD Zen 4 и являются производными от серверных процессоров AMD EPYC, как и в случае с предыдущими поколениями Threadripper.

Источник: Источник: AMD / AnadTech

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Процессоры используют сокет LGA sTR5, который насчитывает 6096 контактов, но AMD предлагает две разные платформы: WRX90 и TRX50. WRX90 специально разработана для Ryzen Threadripper 7000 Pro WX и подходит только для этих процессоров, поддерживая 8-канальную память DDR5-5200 R-DIMM объёмом до 1 ТБ и 128 линий PCIe Gen 5.

Источник: Источник: AMD / AnadTech

TRX50 поддерживает только 4-канальную память и 48 линий PCIe Gen 5 в соответствии с возможностями базовых процессоров, однако позволяет установить и профессиональные чипы, но их возможности будут ограничены. Между тем, Threadripper 7000 предлагают ещё 32 процессорные линии PCIe Gen 4, в общей сложности это даёт до 144 линий PCIe с различной пропускной способностью на Pro линейке и до 88 линий на базовой.

Источник: AMD / AnadTech

Процессоры AMD Ryzen Threadripper 7000 Pro WX разработаны как альтернатива новейшей платформе Intel для рабочих станций и процессорам Intel Xeon W-3400 на архитектуре Sapphire Rapids. AMD обращает внимание, что Threadripper 7995X Pro WX имеет в 1,7 раза больше ядер, по сравнению с Xeon W9-3495X, а также более высокие тактовые частоты и более чем в три раза больший объём кэш памяти L3.

Источник: Источник: AMD / AnadTech

Что ещё интересно, AMD разработала инструменты планирования для контроля прикрепления потоков к кристаллам с ядрами. AMD стремится получить максимальную производительность посредством закрепления каждого потока на отдельном CCD, что позволяет эффективно использовать все 384 МБ кэш-памяти L3, но, как отмечают специалисты, не все рабочие нагрузки выигрывают от большого объёма L3, а задержка между кристаллами может негативно сказаться на производительности. Тем не менее, в AMD показывают впечатляющий прирост производительности в ряде приложений для проектирования и моделирования.

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AMD Ryzen Threadripper 7000 Pro и Ryzen Threadripper 7000 должны поступить в розничную продажу 21 ноября, цены на данный момент ещё не раскрыты.

Источники
AMD
AnandTech
#amd
Источник: anandtech.com
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