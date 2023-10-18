Ранее компания придерживалась чёрно-серебристой расцветки.

Накануне стало известно о выпуске компанией AMD двух новых видеокарт: Radeon RX 6750 GRE на 10 и 12 ГБ. Новинки, как и модель RX 7900 GRE, в свободной продаже будут доступны в Китае, а в других странах найти их можно будет в составе готовых ПК. В эталонном исполнении RX 6750 GRE выпускать не планируют, в продаже будут только варианты от партнёров, которые начали появляться на китайских торговых площадках. Один из партнёров, компания XFX, удивила, выпустив свою первую белую видеокарту — 10-гиговый вариант RX 6750 GRE под названием Snow Wolf (кит. 雪狼), сообщает VideoCardz.

Карта оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами, конструкция которой очень напоминает решение, используемое в модели Radeon RX 6600 SWIFT 210. Спецификации соответствуют эталонным, в основе вариант графического процессора Navi 22, в котором активны 2304 потоковых процессора, а пиковая частота GPU достигает 2450 МГц. Энергопотребление составляет 170 Вт, для дополнительного питания присутствуют два 8-контактных разъёма, а для подключения дисплеев доступно четыре видеовыхода: три DisplayPort (DP) и один HDMI. На китайской торговой площадке JD.com карта стоит 2219 юаней.