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Moleculo
AMD представила видеокарты Radeon RX 6750 GRE на 10 и 12 ГБ для сегмента до 300 долларов США
Новинки обладают хорошей производительностью.

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Похоже, все слухи о подготовке Radeon RX 6750 GRE (Golden Rabbit Edition) оказались правдивыми, а противоречивая информация о характеристиках модели не была ошибочной, AMD решила представить под одним названием две разные видеокарты, сообщает VideoCardz.

Источник: AMD / VideoCardz

AMD Radeon RX 6750 GRE предлагается в конфигурациях на 12 ГБ и 10 ГБ видеопамяти и с разным количеством потоковых процессоров. Первый вариант оснащён графическим процессором Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами и работает на частоте 2439…2581 МГц. Чип сообщается с памятью по 192-битной шине, а сама память набрана чипами со скоростью 16 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность 384 ГБ/с. Показатель TBP (общая мощность платы) установлена на уровне 230 Вт. Второй вариант RX 6750 GRE 10 ГБ тоже оснащён Navi 22, но с меньшим количеством активных блоков — доступно 2304 потоковых процессора, которые работают на частоте 2189…2450 МГц. Чип соединяется с 10 ГБ памяти по 160-битной шине. При скорости чипов 16 Гбит/с пропускная способность составляет 320 ГБ/с.

Источник: AMD / VideoCardz

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Эталонный дизайн для этих карт не планируется, нестандартные модели представят различные производители, такие как XFX, PowerColor, Sapphire и другие. По предварительным данным, модель на 12 ГБ будет стоить 289 долларов США, а модель на 10 ГБ — 269 долларов. Ожидается, что обе появятся в свободной продаже на китайском рынке, а в других странах карты будут доступны через системных интеграторов, аналогично, как и в случае с недавно представленной RX 7900 GRE.

Источник: AMD / VideoCardz
Источники
VideoCardz
#amd
Источник: videocardz.com
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