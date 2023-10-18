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Moleculo
NVIDIA может готовить три модификации Super видеокарт GeForce RTX 4080 и RTX 4070
По слухам, может появиться даже первая модель Ti Super

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В Сети снова появились слухи о потенциальном обновлении линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 моделями Super. В целом, такой сценарий возможен, поскольку следующее поколение игровых видеокарт специалисты ожидают в 2025 году, а потенциал графического процессора AD102 в игровой линейке ещё не исчерпан. Как сообщает VideoCardz, инсайдер, известный в Twitter (заблокирован в РФ) под псевдонимом @hongxing2020, предсказывает появление трёх модификаций Super для RTX 4080, RTX 4070 и RTX 4070 Ti.

Хотя инсайдер ранее отметился точными прогнозами, стоит отметить, что в своё время он предсказывал появление моделей Super и для серии видеокарт GeForce RTX 30, а этого не произошло. Более того, слабо верится в появление модели RTX 4070 Ti Super, ранее компания не применяла такого обозначения, модификации Ti и Super всегда существовали по отдельности. Поэтому к этой информации стоит отнестись скептически.

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Ранее довольно надёжный Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @Zed__Wang предсказывал появление новой модификации GeForce RTX 4080 на базе флагманского графического процессора AD102, допуская, что новинку могут представить в серии Super, но не исключено, что она появится, как RTX 4080 Ti.

Источники
VideoCardz
@hongxing2020, Twitter (заблокирован в РФ)
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 40
Источник: videocardz.com
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