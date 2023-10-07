Ожидается большой прирост CUDA ядер.

Слухи о том, что NVIDIA расширит линейку видеокарт GeForce RTX 40 обновлёнными моделями RTX 4090 и 4080 с приставкой Ti или Super, существуют уже давно, поскольку возможности графического процессора AD102 в потребительской линейке ещё полностью не реализованы, а RTX 4080, согласно различным новостям, ещё и не пользуется особой популярностью среди покупателей. Похоже, в начале 2024 года компания может представить не только GeForce RTX 3050 6 ГБ, о которой сообщалось ранее, но и RTX 4080 Super (или Ti), сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @Zed__Wang.

Судя по всему, окончательное название новинки ещё не определено, возможно, это всё-таки будет вариант Ti, важнее, что видеокарта получит графический процессор AD102, который используется во флагманской RTX 4090, а значит можно ожидать значительного прироста CUDA-ядер относительно текущей конфигурации на базе AD103 с 9728 CUDA из 10240 доступных. Переход на AD102 может говорить о том, что NVIDIA стремится сократить разрыв между RTX 4080 и 4090, последняя предлагает 16384 CUDA. Конфигурация памяти неизвестна.

реклама

Энергопотребление нового варианта RTX 4080 Super (или Ti) будет меньше 450 Вт, для оригинальной модели заявлен TGP 320 Вт. По предположениям, модель может получить рекомендованную цену 1199 долларов оригинальной RTX 4080, а последняя подешевеет.