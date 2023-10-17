Как выяснилось ранее, технология является триггером для античитерской защиты, что приводит к блокировке игроков в многопользовательских играх.

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Стал доступен графический драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 22.10.2, судя по всему, это перевыпуск версии 22.10.1 с отключённой технологией Anti-Lag+, которая вызвала проблемы у игроков в многопользовательских играх с античитерской защитой. Так система Valve Anti-Cheat (VAC) восприняла Anti-Lag+ как мошенническое ПО и заблокировала игроков, использующих технологию в Counter-Strike 2.

Как отмечают на форуме Guru3D, в компании прилагают усилия, чтобы как можно быстрее вернуть технологию Anti-Lag+, отключённую из-за проблем с блокировкой игроков античитерскими системами в многопользовательских играх: «Компания AMD получила сообщения о блокировке игроков античитами в некоторых играх при включённой технологии AMD Anti-Lag+ на графике Radeon. Для решения этой проблемы мы выпустили драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.2, который отключает технологию Anti-Lag+ во всех поддерживаемых играх, и мы рекомендуем геймерам использовать новый драйвер. Компания AMD активно работает с разработчиками игр над решением вопроса о повторном включении Anti-Lag+ и восстановлении пользователей, попавших под блокировку античит-систем. Мы предоставим дополнительную информацию по мере её появления».