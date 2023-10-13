Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Игроки Counter Strike 2 получают VAC баны из-за технологии AMD Anti-Lag+
На данный момент Anti-Lag+ нельзя включать в Counter Strike 2, с пострадавшими разберутся позже.

реклама

С недавним выпуском драйверов AMD сделала свою новую технологию снижения задержки Anti-Lag+ доступной для Counter Strike 2, однако, похоже, допустила грубый просчёт — включение этой технологии влечёт за собой VAC бан, сообщает VideoCardz. Информацию подтвердили разработчики Valve в официальном Twitter (заблокирован в РФ) игры @CounterStrike: «В последней версии драйвера AMD для CS2 стала доступна технология "Anti-Lag/+", которая работает через dll перехватчик функций движка», — не удивительно, что это спровоцировало античит: «Если вы являетесь владельцем AMD и играете в CS2, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ANTI-LAG/+; любое вмешательство в код CS приведет к бану VAC»

Вероятно, если бы AMD сотрудничала с разработчиками, то подобной ситуации не произошло бы, неужели технология не прошла проверку и не получила одобрение со стороны Valve перед релизом или в Valve не успели внести изменения из-за напряжённого графика или других причин? Во всяком случае сейчас разработчики ждут обновления от AMD, чтобы выявить всех забаненных из-за Anti-Lag+ игроков и снять блокировку: «Как только AMD выпустит обновление, мы сможем провести работу по выявлению затронутых пользователей и отмене их блокировки». Разумно предположить, что, если бы это было сделано заранее, то блокировок бы не последовало.

реклама

Технология Anti-Lag+ доступна во многих играх, но Counter Strike 2 стала первой и пока единственной, в которой возникли проблемы с блокировкой игроков античитерской системой защиты.

Источники
VideoCardz
@CounterStrike, Twitter (заблокирован в РФ)
#amd #valve #бан #counter strike 2 #anti-lag+ #vac бан #valve anti cheat
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Использование AMD Anti-Lag может привести к бану в Counter-Strike 2 — предупреждение Valve
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
4
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
6
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
7
Россия потратит на создание полупроводниковой отрасли 100 млрд рублей, но получит 350-нм тепроцесс
15
Писатели и поэты работают на искусственный интеллект, чтобы он мог лучше писать
1
Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
6
Российский ВПК способен покрывать все потери основных боевых танков Т-90М в рамках Спецоперации
1
Honda создала новое электронное сцепление, делающее левый рычаг мотоцикла ненужным
1
В России начнут постройку новых самолётов Ан-124
5
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
+
Норвегия отказалась от покупки немецких танков Leopard 2
2
Мошенники рассылают фейковые письма якобы от лица Роскомнадзора
1
СМИ: GTA 6 превзойдет Red Dead Redemption 2 по графике и физике
2
В Швеции планируют модернизировать танки Stridsvagn 122 после их уничтожения армией РФ в СВО
+
Лотерейный билет Powerball выиграл джекпот в размере 1,76 миллиарда долларов
+
Появилась информация про потери ЦАХАЛ танков «Меркава»
2
Министерство Обороны опубликовало видео танкового боя в ДНР
1
22-летний баг Firefox исправил первокурсник
5
На Amazon замечена Radeon RX 7900 XT за 399 долларов – видеокарта оказалась обычной подделкой
+
Стало известно об очередном случае плавления кабеля RTX 4090
8

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
22
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
50
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
32
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
28
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
9
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
10

Сейчас обсуждают

Shatun29
21:19
И зачем мне эта информация, киев мне интересен как место где 404 капитуляцию подписывать будет. Не будет судов, так по мелочи чтобы перед победителями прогнуться устроят пару показух да и всё, киевско...
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Truth Seeker
21:19
Этот умственный отсталый к любому вопросу Украину приплетает
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Иванов Дмитрий
21:18
У самого R5 , советую снять хотя бы часть корзин спереди ( 2 из 3 х ) Я снял все три , а HDD вставил в карман Samsung D3 Station . Улучшилась продуваемость и внешний вид .
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
glavhyilo
21:14
киев уже умер просто,если ты ещё не в курсе?А дальше там будут суды весёлые.Там зрелище в киеве просто на носу щас.А как известно народ хочет хлеба и зрелищь.
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Spambomber23
21:14
Скакел, поскачи кабанчиком, тебя и попустит... к вашему бандере на свиданку.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
glavhyilo
21:12
ну ты видел как валютной выручкой поигрались,сразу 3-4 рубль укрепили.
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Shatun29
21:12
Вот после подобных постов ципсошники ликую, настолько превратить в неадекватов пользователей в России это их успех. С какого киев приплёл, какая связь вообще хрен его знает.
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Показывал 3_14sUn
21:12
Вижу, вниманием местных пятнадцатирублевых я завладел. Слышь, бобик, покажи новый трюк! Обзывание хохлами - прошлый век.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
Показывал 3_14sUn
21:09
Сказать-то че хотел, болезный? Поспеши, у вас там в дурке как раз сейчас уколы вечерние.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
Za9c
21:08
Хозяин барин, слово дал - слово взял
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем