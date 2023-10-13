На данный момент Anti-Lag+ нельзя включать в Counter Strike 2, с пострадавшими разберутся позже.

С недавним выпуском драйверов AMD сделала свою новую технологию снижения задержки Anti-Lag+ доступной для Counter Strike 2, однако, похоже, допустила грубый просчёт — включение этой технологии влечёт за собой VAC бан, сообщает VideoCardz. Информацию подтвердили разработчики Valve в официальном Twitter (заблокирован в РФ) игры @CounterStrike: «В последней версии драйвера AMD для CS2 стала доступна технология "Anti-Lag/+", которая работает через dll перехватчик функций движка», — не удивительно, что это спровоцировало античит: «Если вы являетесь владельцем AMD и играете в CS2, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ANTI-LAG/+; любое вмешательство в код CS приведет к бану VAC».

Вероятно, если бы AMD сотрудничала с разработчиками, то подобной ситуации не произошло бы, неужели технология не прошла проверку и не получила одобрение со стороны Valve перед релизом или в Valve не успели внести изменения из-за напряжённого графика или других причин? Во всяком случае сейчас разработчики ждут обновления от AMD, чтобы выявить всех забаненных из-за Anti-Lag+ игроков и снять блокировку: «Как только AMD выпустит обновление, мы сможем провести работу по выявлению затронутых пользователей и отмене их блокировки». Разумно предположить, что, если бы это было сделано заранее, то блокировок бы не последовало.

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Технология Anti-Lag+ доступна во многих играх, но Counter Strike 2 стала первой и пока единственной, в которой возникли проблемы с блокировкой игроков античитерской системой защиты.