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Moleculo
Проблемы с AMD Anti-Lag+ касаются не только CS2, но и других многопользовательских игр
Жалобы на вылеты и блокировки появились от игроков Call of Duty и Apex Legends.

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Markus Spiske, Unsplash

Накануне выяснилось, что включение AMD Anti-Lag+ в Counter Strike 2 приводит к VAC бану. Причина кроется в принципе работы технологии, похоже, что Anti-Lag+ вмешивается непосредственно в работу игры и это является триггером для античитерской защиты. После вчерашнего объявления появились опасения, что и другие античиты могут воспринимать Anti-Lag+ как мошенническое ПО. Опасения не напрасны, в VideoCardz обратили внимание на жалобы игроков в различных играх франшизы Call of Duty, а также в Apex Legends. После активации Anti-Lag+ в Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone наблюдаются вылеты, не исключено, что тоже срабатывает защита, что касается Apex Legends, уже появились сообщения о блокировках аккаунтов.

AMD подтвердила проблемы в Counter Strike 2, опубликовав соответствующее сообщение в официальном Twitter (заблокирован в РФ) @amdradeon и на данный момент драйвер Adrenalin 23.10.1 отозван, включать Anti-Lag+ в онлайн играх с античитерской защитой не стоит, если вы не хотите получить бан. Разработчики Counter Strike 2 накануне заявили, что снимут блокировку с игроков, забаненных из-за AMD Anti-Lag+, но пока идёт разбирательство. Вероятно, AMD потребуется согласовать работу технологии с разработчиками всех античитерских систем.

Источники
VideoCardz
@amdradeon, Twitter (заблокирован в РФ)
#amd #бан #amd anti-lag+
Источник: videocardz.com
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