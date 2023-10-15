Для всех DirectX 11 и DirectX 12 игр.

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Генерация кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF), встроенная в графический драйвер, ещё не появилась в официальных выпусках. Инженеры компании продолжают совершенствовать технологию в рамках тестовых выпусков AMD Software Adrenalin Preview, чтобы доработать её перед релизом. Вполне возможно, что релиз не за горами, после обновления от 13 октября AFMF можно включить глобально для всех игр DirectX 11 и 12. Технология больше не ограничивается избранным списком, сообщает VideoCardz, отмечая, что генерация кадров AMD теперь имеет более широкую поддержку игр, чем NVIDIA DLSS 3, а также более широкий охват совместимых видеокарт за счёт поддержки не только самых современных Radeon RX 7000, но и 6000 серии предыдущего поколения.

Увеличение задержки — одна из наиболее часто упоминаемых проблем AFMF. AMD добилась существенного прогресса в её решении, однако допустила оплошность — на новую технологию снижения задержки Anti-Lag+ реагируют античиты, игроки Counter Strike 2 сообщают о VAC банах, также известно о блокировках в Apex Legends и проблемах в играх Call of Duty. Релизный драйвер с Anti-Lag+ был отозван, но в предварительной версии технология присутствует и её совместимость продолжает расширяться. Тем не менее, во избежание блокировки аккаунта античитерской защитой, включать Anti-Lag+ в многопользовательских играх с античитами нельзя, пока AMD не устранит проблемы и не согласует работу технологии.