Есть надежды, что рекомендованная цена A580 будет выгодной для покупателя и конкурентоспособной.

Спустя год после презентации видеокарта Intel Arc A580 появится в продаже. Новинка, как ожидается, составит конкуренцию AMD Radeon RX 6600 и NVIDIA GeForce RTX 3050, предлагая ряд преимуществ, в частности, аппаратное кодирование AV1 и более производительную подсистему памяти с 256-битной шиной. Неизвестной остаётся рекомендованная цена и предсказать её сложно, поскольку фактические цены видеокарт Intel могут значительно отличаться от рекомендованных в меньшую сторону за счёт регулярных скидок. Перед появлением A580 в продаже специалисты Tom’s Hardware заметили, что компания Sparkle снизила цену на свою версию A750 Orc OC Edition с 225 до 189,99 долларов США. Этот шаг делает видеокарту значительно более конкурентоспособной и позволяет надеяться, что цена A580 будет невысокой.

Intel Arc A750 использует графический процессор ACM-G10 с 3584 блоками ALU и 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Intel Arc A580 получит версию ACM-G10 с 3072 блоками ALU и займёт позицию между моделями A380 и A750. С учётом текущих цен и скидок специалисты полагают, что A580 будет стоить в диапазоне 120…190 долларов. Если прогнозы сбудутся, то A580 может стать лучшей видеокартой стоимостью менее 200 долларов, учитывая текущие предложения на рынке. Тем не менее, только Sparkle снизила цену на свои видеокарты A750, планируют ли скидки другие производители, неизвестно.

реклама

Специалисты Intel продолжают улучшать драйвера, значительно повысив в последних выпусках производительность ряда старых и новых игр.