8K60 с высоким битрейтом не проблема.

В новом видео на YouTube канале Intel Technology специалисты компании Intel продемонстрировали возможности интегрированной графики процессоров Meteor Lake и малых ядер с низким энергопотреблением для воспроизведения видео, сообщает Wccftech. Новая интегрированная графика Xe-LPG (Alchemist) справилась с декодированием HEVC потока с битрейтом 120 Мбит/с, плавно воспроизводя 8K видео при частоте кадров 60 FPS, «…задача, которая требовала оборудования класса рабочей станции всего несколько лет назад…», — отметили в Intel. Теперь такой уровень производительности в случае воспроизведения видео можно получить в лёгком ноутбуке.

Новая дезагрегированная «плиточная» архитектура процессоров Intel Meteor Lake включает кристалл SoC, в котором располагаются два дополнительных эффективных ядра с низким энергопотреблением, независимые от основной вычислительной плитки, и медиа-движок, отделённый от основного графического кристалла. Только силами одного кристалла SoC процессор может декодировать и воспроизводить 1080p видео, в таком сценарии вычислительная и графическая плитка могут быть отключены для значительной экономии энергии.

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