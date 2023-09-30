И подключить к стандартному ATX блоку питания.

Известны моддинг проекты Sony PlayStation 5 (PS5) с применением жидкостного охлаждения, об одном из них сообщалось ранее. Создать подобный проект было сложно, поскольку готовые водоблоки для консоли никто не производил, но всё меняется — компания EK WaterBlocks (EKWB) представила уникальный водоблок EK-QuantumX CoolingStation Monoblock для PS5, сообщает TechPowerUp. Решение позволит переместить консоль в компьютерный корпус формата mATX, забыть о шуме и перегреве.

EK-QuantumX CoolingStation покрывает всю печатную плату PS5 и отводит тепло от всех важных компонентов с обеих её сторон, в частности, реализовано охлаждение чипа SOC, видеопамяти GDDR6, различных контроллеров и модуля регулирования напряжения, встроенного твердотельного накопителя. Водоблок крепится в корпус mATX на стандартные стойки для материнских плат, а консоль подключается к стандартному компьютерному блоку питания посредством комплектной печатной платы, которая преобразует стандартный 2-контактный разъем питания PS5 в два 8-контактных разъёма питания PCIe.

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Основание водоблока изготовлено из никелированной электролитической меди, прозрачное окно из акрила. Дополнительные декоративные и монтажные детали изготовлены из нержавеющей стали и алюминия — они не контактируют с охлаждающей жидкостью, чтобы не допустить электрохимической коррозии. Присутствует подсветка, D-RGB лента из 24 светодиодов проходит спереди водоблока. Для подключения в контур предусмотрено два соединительных фитинга G1/4".

Для сборки системы понадобится приобрести все остальные компоненты, такие как насос, радиатор с вентиляторами, фитинги и трубки, всё это в комплект не входит. В Европе цена EK-QuantumX CoolingStation для PS5 составляет 449,9 евро с учётом налогов, список совместимых ревизий PS5 приводится на сайте производителя.

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