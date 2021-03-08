Моддеры представили PlayStation 5 с жидкостным охлаждением
Вьетнамский моддер, известный под псевдонимом Nhenhophach, потратил около двух месяцев на создание уникального проекта игровой консоли PlayStation 5 с системой жидкостного охлаждения. От оригинальной PlayStation 5 осталась лишь одна печатная плата, большинство деталей и компонентов системы были спроектированы и изготовлены лично Nhenhophach.
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Система охлаждения состоит из двухсекционного 240-мм радиатора, распределительного коллектора, водоблока полного покрытия для одной стороны печатной платы и массивной тепло-распределительной пластины с толстыми ребрами для другой стороны. На пластину устанавливается радиатор. Пока это лишь одна из инженерных версий, проект дорабатывается и совершенствуется, чтобы в конечном итоге стать полноценным коммерческим продуктом.
Первые температурные испытания показали достаточно неплохие результаты. Задняя пластина без активного охлаждения нагревается не выше 54°C, а при наличии обдува температуры удается сократить еще на 4-5°C.
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