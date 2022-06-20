Проект сложный и дорогой, но результат великолепен.

PlayStation 5 (PS5) стала самой большой консолью Sony за всю историю, размеры Digital Edition без дисковода 390×260×92 мм, внутри располагается массивная система охлаждения и немалый блок питания. Интерес к компактной Slim версии PS5 у сообщества есть и периодически в сети появляются слухи о разработке Pro- и Slim-вариантов. Если это действительно так, ждать новинки, вероятно, ещё долго, привычный цикл между обновлениями в 3…4 года ещё далёк от завершения. Известный технический блогер Мэтью Перкс (англ. Matthew Perks) решил не ждать и создать свою Slim-версию PS5 толщиной не более 2 см, проект получился грандиозный — о нём специалист рассказал на своём YouTube канале DIY Perks.

Внешний настенный блок и игровая консоль. Источник: DIY Perks, YouTube

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Проект сложный и дорогой, но результат просто великолепен. Чтобы создать PS5 толщиной 2 см, нужна была нестандартная, компактная система охлаждения. Жидкостное охлаждение — единственный выход, но и в данном случае не подойдут стандартные решения, шланги и соединения занимают слишком много места. Мэтью Перкс самостоятельно разработал и собрал полноразмерный водоблок, используя основу от водоблока компании EKWB и много листовой меди, которая сама по себе стоила как половина PS5.

Весь процесс работ нужно увидеть воочию, если кратко, Мэтью Перкс взял несколько толстых листов меди, к одному из них, в том числе, припаял основание водоблока, в другом, промежуточном слое, были вырезаны каналы для циркуляции охлаждающей жидкости. Затем все листы скреплялись между собой припоем в печи. Всё это сопровождалось огромной работой по пайке штуцеров, креплений, разработке и созданию второстепенных теплоотводящих элементов с тепловыми трубками, медного корпуса, а также, перепайке некоторых сильно выпирающих элементов на печатной плате PS5.





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Блок питания было решено заменить, энтузиаст подобрал стандартный вариант HP DP5-750RB с нужными характеристиками и разместил его во внешнем корпусе вместе с остальными компонентами системы охлаждения: радиатором, насосом и т.д. Корпус выполнен в виде настенного блока, он устанавливается за телевизором, вблизи с консолью, и остаётся незаметным. В конечном итоге, система оказалась полностью работоспособной и эффективной. При игре в Horizon: West End температура SoC и памяти снизилась на 13% и 45% соответственно, а VRM — на 38%. Память удалось охладить с 94°C до 52°C.