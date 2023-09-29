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AMD на презентации технологии масштабирования FSR 3 с интерполяцией (или генерацией) кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF) объяснила, что генерация будет доступна не только «внутри» самой FSR 3, но и отдельно — в драйвере. Сегодня кроме FSR 3 стал доступен и второй вариант. Если FSR 3 с генерацией пока можно оценить только в Forspoken и Immortals of Aveum, то реализация AFMF внутри драйвера, теоретически, совместима с любой DirectX 11/12 игрой. Есть некоторые нюансы, так AMD заявляет, что активировать AFMF через настройки HYPR-RX пока можно только для 20 игр.
AFMF можно включить автоматически с помощью HYPR-RX или в глобальных настройках графики для следующих игр:
- A Plague Tale - Requiem
- Borderlands 3
- Control
- Dead Space
- Deep Rock Galactic
- Dying Light 2
- Far Cry 6
- Ghostwire: Tokyo
- Hitman 3
- Hogwarts Legacy
- Horizon Zero Dawn
- Metro Exodus Enhanced Edition
- Red Dead Redemption 2
- Resident Evil 3
- Resident Evil 4
- Shadow Of The Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Survivor
- Starfield
- The Last of Us Part 1
- The Witcher 3: Wild Hunt
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Стоит напомнить, что HYPR-RX позволяет нажатием одной кнопки задействовать оптимальное сочетание настроек всех технологий AMD для повышения производительности и снижения задержки в играх. В других играх включить AFMF можно через профиль игры в драйвере AMD Software: Adrenalin Edition: «В дополнение к этим избранным играм AFMF можно включить вручную для любой игры, например Cyberpunk 2077, с помощью настроек каждого приложения в AMD Software: Adrenalin Edition».
На данный момент доступна «техническая предварительная версия» (technical preview) AFMF, которая не лишена проблем и ограничений. AFMF в настоящее время требует, чтобы игра запускалась в полноэкранном режиме с отключёнными HDR и VSYNC, для оптимальной работы рекомендуется использовать дисплеи AMD FreeSync. Рекомендуется включать AFMF для игр, работающих с минимальной частотой кадров 55 FPS для дисплеев с разрешением 1080p и 70 FPS для дисплеев с разрешением 1440p или выше.
Также отмечается, что AFMF сохраняет качество изображения, динамически отключая генерацию кадров во время быстрого движения, для AFMF доступен монитор активности, а снизить возросшую из-за генерации кадров задержку рекомендуется с помощью технологий AMD Radeon Anti-Lag или Anti-Lag+.
Получить доступ к AFMF можно установив предварительная версию драйвера AMD Software: Adrenalin Edition версии 23.30.01.02, в этом драйвере AFMF будет работать с видеокартами серии Radeon RX 7000, в целом поддержка технологии заявлена для всей графики RDNA 3, включая интегрированную в APU Ryzen 7040.
- Источники
- AMD Community
- AMD