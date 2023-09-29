С помощью HYPR-RX генерацию можно включить в 20 играх, для остальных — пробовать через профили.

AMD на презентации технологии масштабирования FSR 3 с интерполяцией (или генерацией) кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF) объяснила, что генерация будет доступна не только «внутри» самой FSR 3, но и отдельно — в драйвере. Сегодня кроме FSR 3 стал доступен и второй вариант. Если FSR 3 с генерацией пока можно оценить только в Forspoken и Immortals of Aveum, то реализация AFMF внутри драйвера, теоретически, совместима с любой DirectX 11/12 игрой. Есть некоторые нюансы, так AMD заявляет, что активировать AFMF через настройки HYPR-RX пока можно только для 20 игр.

AFMF можно включить автоматически с помощью HYPR-RX или в глобальных настройках графики для следующих игр:

A Plague Tale - Requiem

Borderlands 3

Control

Dead Space

Deep Rock Galactic

Dying Light 2

Far Cry 6

Ghostwire: Tokyo

Hitman 3

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn

Metro Exodus Enhanced Edition

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 3

Resident Evil 4

Shadow Of The Tomb Raider

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

The Last of Us Part 1

The Witcher 3: Wild Hunt

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Стоит напомнить, что HYPR-RX позволяет нажатием одной кнопки задействовать оптимальное сочетание настроек всех технологий AMD для повышения производительности и снижения задержки в играх. В других играх включить AFMF можно через профиль игры в драйвере AMD Software: Adrenalin Edition: «В дополнение к этим избранным играм AFMF можно включить вручную для любой игры, например Cyberpunk 2077, с помощью настроек каждого приложения в AMD Software: Adrenalin Edition».

На данный момент доступна «техническая предварительная версия» (technical preview) AFMF, которая не лишена проблем и ограничений. AFMF в настоящее время требует, чтобы игра запускалась в полноэкранном режиме с отключёнными HDR и VSYNC, для оптимальной работы рекомендуется использовать дисплеи AMD FreeSync. Рекомендуется включать AFMF для игр, работающих с минимальной частотой кадров 55 FPS для дисплеев с разрешением 1080p и 70 FPS для дисплеев с разрешением 1440p или выше.

Также отмечается, что AFMF сохраняет качество изображения, динамически отключая генерацию кадров во время быстрого движения, для AFMF доступен монитор активности, а снизить возросшую из-за генерации кадров задержку рекомендуется с помощью технологий AMD Radeon Anti-Lag или Anti-Lag+.

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Получить доступ к AFMF можно установив предварительная версию драйвера AMD Software: Adrenalin Edition версии 23.30.01.02, в этом драйвере AFMF будет работать с видеокартами серии Radeon RX 7000, в целом поддержка технологии заявлена для всей графики RDNA 3, включая интегрированную в APU Ryzen 7040.