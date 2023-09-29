Возможно, в Zen 5 и 6 количество ядер начнёт расти.

Ожидается, что в следующем году AMD выпустит процессоры Ryzen серии 8000, включая решения на новой архитектуре Zen 5. Прогнозы в отношении Zen 5 довольно положительные, в AMD ранее отмечали, что это будет масштабная переработка с целью устранения узких мест и формирования прочной основы для дальнейшего повышения производительности. Очередная порция слухов о Zen 5 и последующих архитектурах появилась на YouTube канале инсайдера Moore’s Law is Dead.

Как отмечает VideoCardz, архитектура Zen 5 под кодовым названием Nirvana ориентирована на новые 4- и 3-нм продукты и должна обеспечить увеличение IPC на 10…15% и более. Кроме того, возможно увеличение кэша данных до 48 КБ, поддержка новых инструкций, полезных для ИИ нагрузок, новый вариант ядра с низким энергопотреблением и 16-ядерные комплексы CCX. Вероятно, 16-ядерные CCX появятся благодаря применению более плотной архитектуры Zen 5C, по слухам, AMD уже применяет компоновку разных ядер в некоторых процессорах, но в монолитном исполнении.

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Morpheus — кодовое название архитектуры Zen 6. По данным инсайдера, она ориентирована на 3- и 2-нм процессоры, а целевым показателем производительности является прирост в 10% относительно Zen 5. Продолжится расширение ИИ возможностей, процессоры могут получить поддержку инструкций FP16 для ускорения алгоритмов ИИ, новый профилировщик памяти, а количество ядер на один CCX уже возрастает до 32. Кроме этого, в этом поколении компания может начать применение многоуровневой компоновки и для кристалла ввода-вывода IOD.