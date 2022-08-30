AMD планирует долго поддерживать платформу AM5 и выпускать для неё новые продукты, как минимум до 2025 года. Это является явным преимуществом для потребителей при выборе новой платформы, но для полного понимания возможностей дальнейшего обновления нужно знать, какие планы строит компания в отношении подготовки новых продуктов. Вкратце данный вопрос был затронут на прошедшей презентации новых процессоров AMD Ryzen 7000.
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Как уже сообщалось ранее, компания планирует расширить представленную линейку процессоров моделями с увеличенным объёмом кэш-памяти 3D V-Cache, сроки появления этих вариантов неизвестны и не уточнялись на презентации. Существуют предположения, что модели 3D V-Cache могут появиться даже в этом году, намёк на это уловили в записи июньского мероприятия AMD Financial Analyst Day, однако конкретных заявлений на этот счёт озвучено не было.
Также специалист затронул микроархитектуру Zen 4c, ответвление с повышенной плотностью ядер. Данный вариант должен найти применение в системах для облачных вычислений уже в первой половине 2023 года. Интересно, устоит ли AMD перед натиском гибридных решений конкурента или тоже начнёт комбинировать чиплеты с разными ядрами, в случае AMD задача кажется не такой сложной, по крайней мере, компания заявляет об идентичном наборе функций Zen 4 и Zen 4c, а значит ничего отключать в них не придётся для уравнивания возможностей. Слайд компании также намекает, что в рамках существования Zen 4 появятся продукты, произведённые по 5- и 4-нм техпроцессам.
К 2024 году компания планирует представить первые процессоры на базе Zen 5, отмечается, что разработка этой микроархитектуры ведётся с нуля для дальнейшего повышения производительности и оптимизации под задачи с применением ИИ. В данном случае также планируется выпуск продуктов на базе технологии 3D V-Cache, микроархитектуры Zen 5c, а производиться они будут уже по 4- и 3-нм нормам. Что будет ожидать платформу AMD AM5 в 2025 году, пока не уточняется.
- Источник:
- AMD, YouTube
- PCGamer