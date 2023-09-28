Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
GIGABYTE обновила интерфейс BIOS на материнских платах Intel 600 и 700 серии
Он стал удобнее и привлекательнее, появился раздел Quick Access.

реклама

GIGABYTE представила BIOS с новым интерфейсом и новыми возможностями для плат Intel 600 и 700 серии. Новый интерфейс был разработан с целью обеспечения максимального удобства и учитывает потребности пользователей, он предлагает богатый набор опций и выглядит привлекательно, отмечает компания. Появилась возможность настройки панели быстрого доступа Quick Access, которая позволяет перенести до девяти настроек из расширенного режима настройки Advanced в простой Easy. Это позволяет даже в простом режиме всегда иметь под рукой важные опции и не переключаться лишний раз в расширенный режим. Кроме этого, для серий материнских плат AORUS, Gaming, AERO и AORUS White был создан индивидуальный дизайн.

Источник: GIGABYTE

На представленных изображениях можно увидеть пример интерфейса в простом режиме, в частности, доступна опция Instant 6GHz+ для авто-разгона удачных ядер процессора, возможность отключить эффективные ядра, а в разделе Quick Access присутствуют настройки памяти и прошивки.

#материнские платы #gigabyte #bios #прошивки
Источник: gigabyte.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдеры назвали 111 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 15 на Android 14
MSI MEG Z790 ACE MAX за 699$ готова разогнать Core i9-14900K до 6,3 ГГц в один клик
Платы MSI Z790 MAX получили опцию для повышения частоты процессоров Intel Core 14 выше 6 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
52
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
1
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
2
ЦКБ «Рубин» разработал новейший подводный ракетоносец «Арктур»
3
Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в России
+
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
1
В США попросили не устраивать охоту на танки M1 Abrams
8
Телескоп "Джеймс Уэбб" сейчас изучает планетарную систему, в которой 7 экзопланет, похожих на Землю
1
Ozon повысит вознаграждение вдвое за выдачу заказов в домашних пунктах
+
Xiaomi продолжает традицию: Redmi Note 13 Pro представят на мировом рынке как Poco
+
Spiegel: Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за помощи Украине
+
Относительно свежую "ревизию" уничтоженной Marder 1А3 показали с близкого расстояния
+
Сербия представила модернизированную версию советской ПТУР «Малютка»
3
Захарова напомнила представителю Госдепа о чествовании ветерана СС в Канаде
+
Джон Кирби: прекращение помощи Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ
+
Дипломат Логвинов: разногласия в странах ЕС тормозят введение санкций против РФ
+
Данилов: ВСУ не будут применять ATACMS по территории России
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
25
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
13
О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
2
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
10
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
17
Какими были елочные игрушки в СССР
24
Китай опережает весь мир по мощности суперкомпьютеров, но скрывает это из-за американских санкций
5
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
25
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
4
США изо всех сил пытаются снизить градус напряженности в отношениях с Китаем
12

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
12:27
Это другое (с)
Запад готов заменить Зеленского на более сговорчивую фигуру, способную согласиться на переговоры
Даниил Лавкрафт
12:24
Тот самый Жон, который говорил "в играх не нужен сюжет"?
Джон Кармак прогнозирует появление человекоподобного ИИ к 2030 году
Чaтo-Б0t
12:23
В Оверах кудахчет Seеker, Криком заливается: Кружевные труханы Глубоко врезаются.
Запад готов заменить Зеленского на более сговорчивую фигуру, способную согласиться на переговоры
Чaтo-Б0t
12:20
Зеля - гражданин РФ?
Запад готов заменить Зеленского на более сговорчивую фигуру, способную согласиться на переговоры
Тruth Seеker
12:20
Выпей таблетки
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
Олег Тимофеев
12:20
Значит готовимся нанести подлый удар России. Все равно она наглов не трогает ссыт.
Представитель Госдепа США об антироссийских санкциях: Мы не хотим вступать в конфликт с народом России
Тruth Seеker
12:19
Будет прикол, если он в Xbox перейдет
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
usr721
12:17
В РФ за столь откровенный фашизм и призыв к геноциду статья не светит?
Запад готов заменить Зеленского на более сговорчивую фигуру, способную согласиться на переговоры
usr721
12:13
Вундерфавля разве что в пропаганде оккупантов, для укров - просто очередной танк.
ВСУ не выпустят на поле боя M1 Abrams, пока погодные условия не позволят это сделать
Тruth Seеker
12:04
Совсем не нацизм
Запад готов заменить Зеленского на более сговорчивую фигуру, способную согласиться на переговоры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем