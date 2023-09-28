Он стал удобнее и привлекательнее, появился раздел Quick Access.

GIGABYTE представила BIOS с новым интерфейсом и новыми возможностями для плат Intel 600 и 700 серии. Новый интерфейс был разработан с целью обеспечения максимального удобства и учитывает потребности пользователей, он предлагает богатый набор опций и выглядит привлекательно, отмечает компания. Появилась возможность настройки панели быстрого доступа Quick Access, которая позволяет перенести до девяти настроек из расширенного режима настройки Advanced в простой Easy. Это позволяет даже в простом режиме всегда иметь под рукой важные опции и не переключаться лишний раз в расширенный режим. Кроме этого, для серий материнских плат AORUS, Gaming, AERO и AORUS White был создан индивидуальный дизайн.

На представленных изображениях можно увидеть пример интерфейса в простом режиме, в частности, доступна опция Instant 6GHz+ для авто-разгона удачных ядер процессора, возможность отключить эффективные ядра, а в разделе Quick Access присутствуют настройки памяти и прошивки.