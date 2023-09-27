Появились дополнительные комментарии к недавнему заявлению о выходе Meteor Lake на настольных ПК

В одном из интервью во время мероприятия Innovation 2023 исполнительный вице-президент Intel и генеральный директор группы клиентских вычислений (Client Computing Group) Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) подтвердила появление процессоров Meteor Lake на настольных ПК. Однако, похоже, всё-таки не стоит рассчитывать на Meteor Lake в исполнении LGA, сообщает Wccftech со ссылкой на редактора немецкого ресурса HardwareLuxx Андреаса Шиллинга (Andreas Schilling). Он в свою очередь ссылается на немецкий ресурс ComputerBase, получивший дополнительные разъяснения по поводу сделанного заявления.

На самом деле, ясности новые комментарии не вносят: «Meteor Lake — это энергоэффективная архитектура, которая станет основой инновационных мобильных и настольных компьютеров, включая настольные форм-факторы, такие как All-in-One (AIO)…».

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Таким образом, официально подтверждено, что Meteor Lake для настольных ПК будет представлен. Ни подтверждения, ни опровержения его подготовки в формате LGA нет, но компания отмечает, что решение ориентировано на энергоэффективность и поэтому возникают предположения, что Meteor Lake на настольных ПК появится только в формате BGA для мини компьютеров и это выглядит правдоподобно с учётом множества слухов от инсайдеров об отмене Meteor Lake в виде LGA.

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Тем не менее, такие рабочие образцы у компании были, как сложатся обстоятельства в дальнейшем никто не знает, поэтому с абсолютной уверенностью утверждать ничего нельзя, но наиболее правдоподобным сценарием считается запуск Arrow Lake-S в конце 2024 года, как полноценных настольных процессоров для совершенно новой платформы LGA 1851.