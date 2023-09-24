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Moleculo
Intel подтверждает появление настольных процессоров Meteor Lake в 2024 году
Неожиданное заявление после множества слухов об отмене настольной линейки.

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Jeremy Bezanger, Unsplash

На протяжении довольно долгого времени в Сети появлялась противоречивая информация от инсайдеров по поводу следующего поколения настольных процессоров Intel, в конечном итоге, похоже, все источники пришли к выводу, что семейство Intel Meteor Lake появится только на мобильных платформах, настольная линейка якобы отменена и вместо неё компания выпустит обновлённое семейство Raptor Lake-S Refresh под видом Core 14-го поколения. Однако на мероприятии Innovation 2023 ни слова не было сказано про Raptor Lake-S Refresh, а теперь Intel официально заявляет, что Meteor Lake появятся на настольной платформе, сообщает Wccftech со ссылкой на интервью издания PCWorld с Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), исполнительным вице-президентом Intel и генеральным менеджером группы клиентских вычислений.


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Холтхаус подтвердила PCWorld, что процессоры Meteor Lake появятся на настольной платформе в 2024 году. На уточняющий вопрос журналистов, будет ли Intel возвращаться к эпохе, когда для настольных и мобильных устройств выпускались отдельные семейства, Холтхаус ответила отрицательно, одно семейство планируется использовать для обоих сегментов.

После всех слухов об отмене настольных Meteor Lake данное заявление неожиданно и противоречит уже закрепившимся прогнозам инсайдеров. Так считалось, что следующими после Core 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh в 2024 году появятся процессоры Arrow Lake-S для платформы LGA 1851, но как дела будут обстоять теперь, непонятно. В прошлом были слухи, что Meteor Lake и Arrow Lake в настольных версиях появятся примерно в одно и то же время, либо с небольшой разницей во времени и будут занимать разные сегменты: Meteor Lake с максимальной конфигурацией ядер 6P+8E+2LPE займёт начальный и средний, а Arrow Lake с ещё большим количеством ядер — высший сегмент.

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Что касается Core 14-го поколения, первые процессоры инсайдеры по-прежнему ожидают в октябре, анонс может состояться в любое время.

#intel #процессоры #intel meteor lake
Источник: wccftech.com
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