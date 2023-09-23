Intel не раскрыла спецификации моделей, поэтому технические подробности продолжают проясняться постепенно.

На мероприятии Innovation 2023 компания Intel подробно рассказала об архитектуре процессоров следующего поколения под кодовым названием Meteor Lake, уделив особое внимание новой многокристальной дезагрегированной конструкции. Одной из ключевых особенностей Meteor Lake является интегрированная графика Xe-LPG, энергоэффективный вариант дискретной Xe-HPG, также известной как Alchemist. Intel не огласила конкретный список моделей и их характеристики, однако, похоже, что интегрированная графика будет существовать, как минимум, в двух конфигурациях: с 8 и 4 ядрами Xe-Cores. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на редактора ресурса HardwareLuxx.

AnandTech Полная конфигурация iGPU с 8 ядрами Xe-Cores. Источник: Intel Corporation

В новой дезагрегированной конструкции Intel для Meteor Lake интегрированная графика вынесена в отдельный кристалл, более того, медиа движок и блок вывода изображения находятся не в кристалле iGPU, а в кристалле SoC — это даёт Intel большую гибкость в выборе подходящей графики для каждого процессора в линейке. Ожидается, что новые решения Xe-LPG будут примерно в два раза быстрее, по сравнению с Xe-LP в процессорах Raptor Lake, за счёт чего Intel сможет усилить конкуренцию с AMD на рынке портативных игровых устройств.