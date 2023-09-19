Модельный ряд процессоров пока не раскрыли.

На мероприятии Intel Innovation 2023 генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) раскрыл множество подробностей о будущей клиентской платформе Meteor Lake. Это начало новой эры с переходом к 3D-упаковке Foveros, дезагрегированной архитектуре и EUV литографии, сообщает AnandTech. К сожалению, модельный ряд новых процессоров раскрыт не был, запуск линейки запланирован на 14 декабря, при этом новые ноутбуки, скорее всего, активно начнут появляться на рынке уже в следующем году, после CES 2024.

Первый потребительский чиплетный (плиточный) процессор Intel состоит из четырёх основных блоков: вычислительной плитки (Intel 4), графической (TSMC N5), SoC (TSMC N6) и блока ввода-вывода (TSMC N6), — блоки установлены на базовую плитку, выполненную по технологии Intel, пишет Tom's Hardware. В состав вычислительной входят P-ядра Redwood Cove и E-ядра Crestmont.

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Дополнительные два E-ядра нового типа встроены непосредственно в плиту SoC (Low Power Island), что позволяет перенести лёгкие рабочие нагрузки с более энергоёмкого вычислительного модуля на менее энергоёмкий. Управление напряжением LP E-ядер точнее благодаря встроенному цифровому линейному регулятору (DLVR), а также другой настройке кривой зависимости напряжения от частоты.

В плитке SoC также находятся контроллер дисплея и медиа-движок графического процессора, модуль нейронной обработки (NPU) и другие ключевые компоненты, включая необходимые для работы Wi-Fi 6E, в будущем плитка может быть адаптирована для поддержки новейшего стандарта Wi-Fi 7.

Впервые Intel использует сеть на кристалле (Network-On-Chip, NOC) в клиентских процессорах, упрощённый вариант из существующих FPGA Agilex. NOC напрямую подключён к графическому блоку, вычислительному блоку и другим компонентам SoC, создавая комплексную и масштабируемую архитектуру управления питанием, позволяющую каждому элементу, каждой плитке функционировать независимо. Независимые контроллеры управления питанием каждой из плиток координируются в зависимости от типа нагрузки.

Модуль нейронной обработки (NPU) предназначен для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта. NPU состоит из двух нейронных вычислительных механизмов, которые могут либо совместно работать над одной задачей, либо независимо. Безопасности в Meteor Lake также уделяется большое внимание, на уровне кремния реализован специальный компонент Intel Silicon Security Engine (ISSE).

Intel полностью переработала графический, мультимедийный и дисплейный движок в Meteor Lake, отделив их друг от друга. Xe Media Engine встроен в плитку SoC, поддерживает новейшие кодеки, включая AV1, HEVC, AVC и VP9. Xe Display Engine также находится внутри плитки SoC и поддерживает до четырёх каналов дисплея, два из которых оптимизированы для низкого энергопотребления. Поддерживается вывод через HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, Embedded DisplayPort (eDP) 1.4 и DSC 1.2a. Можно подключить дисплей 8K60 HDR или четыре дисплея 4K60 HDR.

В основе интегрированной графики лежит новая графическая архитектура Intel Xe-LPG, которая обещает производительность дискретного уровня. Решение включает в себя 8 графических ядер Xe-Cores со 128 векторными процессорами XVE. Графика оптимизирована для DX12 и низкого энергопотребления, Intel утверждает, что графический процессор Meteor Lake удвоит производительность на ватт по сравнению с графическим решением Iris Xe предыдущего поколения, сообщают в Tom's Hardware.

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Самая маленькая из плиток Meteor Lake — плитка ввода-вывода, которая в первую очередь предназначена для реализации дополнительных возможностей подключения. Возможности будут зависеть от конкретной модели процессора и модели устройства, в котором этот процессор будет установлен.