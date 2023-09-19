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Запуск линейки процессоров Intel Meteor Lake запланирован на 14 декабря, появились новые подробности
Модельный ряд процессоров пока не раскрыли.

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На мероприятии Intel Innovation 2023 генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) раскрыл множество подробностей о будущей клиентской платформе Meteor Lake. Это начало новой эры с переходом к 3D-упаковке Foveros, дезагрегированной архитектуре и EUV литографии, сообщает AnandTech. К сожалению, модельный ряд новых процессоров раскрыт не был, запуск линейки запланирован на 14 декабря, при этом новые ноутбуки, скорее всего, активно начнут появляться на рынке уже в следующем году, после CES 2024.

Источник: Источник: Intel Corporation / AnandTech

Первый потребительский чиплетный (плиточный) процессор Intel состоит из четырёх основных блоков: вычислительной плитки (Intel 4), графической (TSMC N5), SoC (TSMC N6) и блока ввода-вывода (TSMC N6), — блоки установлены на базовую плитку, выполненную по технологии Intel, пишет Tom's Hardware. В состав вычислительной входят P-ядра Redwood Cove и E-ядра Crestmont.

Источник: Intel Corporation / AnandTech

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Дополнительные два E-ядра нового типа встроены непосредственно в плиту SoC (Low Power Island), что позволяет перенести лёгкие рабочие нагрузки с более энергоёмкого вычислительного модуля на менее энергоёмкий. Управление напряжением LP E-ядер точнее благодаря встроенному цифровому линейному регулятору (DLVR), а также другой настройке кривой зависимости напряжения от частоты.

Источник: Intel Corporation / AnandTech

В плитке SoC также находятся контроллер дисплея и медиа-движок графического процессора, модуль нейронной обработки (NPU) и другие ключевые компоненты, включая необходимые для работы Wi-Fi 6E, в будущем плитка может быть адаптирована для поддержки новейшего стандарта Wi-Fi 7.

Источник: Intel Corporation / AnandTech

Впервые Intel использует сеть на кристалле (Network-On-Chip, NOC) в клиентских процессорах, упрощённый вариант из существующих FPGA Agilex. NOC напрямую подключён к графическому блоку, вычислительному блоку и другим компонентам SoC, создавая комплексную и масштабируемую архитектуру управления питанием, позволяющую каждому элементу, каждой плитке функционировать независимо. Независимые контроллеры управления питанием каждой из плиток координируются в зависимости от типа нагрузки.

Источник: Intel Corporation / AnandTech

Модуль нейронной обработки (NPU) предназначен для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта. NPU состоит из двух нейронных вычислительных механизмов, которые могут либо совместно работать над одной задачей, либо независимо. Безопасности в Meteor Lake также уделяется большое внимание, на уровне кремния реализован специальный компонент Intel Silicon Security Engine (ISSE).

Intel полностью переработала графический, мультимедийный и дисплейный движок в Meteor Lake, отделив их друг от друга. Xe Media Engine встроен в плитку SoC, поддерживает новейшие кодеки, включая AV1, HEVC, AVC и VP9. Xe Display Engine также находится внутри плитки SoC и поддерживает до четырёх каналов дисплея, два из которых оптимизированы для низкого энергопотребления. Поддерживается вывод через HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, Embedded DisplayPort (eDP) 1.4 и DSC 1.2a. Можно подключить дисплей 8K60 HDR или четыре дисплея 4K60 HDR.

Источник: Intel Corporation / AnandTech

В основе интегрированной графики лежит новая графическая архитектура Intel Xe-LPG, которая обещает производительность дискретного уровня. Решение включает в себя 8 графических ядер Xe-Cores со 128 векторными процессорами XVE. Графика оптимизирована для DX12 и низкого энергопотребления, Intel утверждает, что графический процессор Meteor Lake удвоит производительность на ватт по сравнению с графическим решением Iris Xe предыдущего поколения, сообщают в Tom's Hardware.

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Самая маленькая из плиток Meteor Lake — плитка ввода-вывода, которая в первую очередь предназначена для реализации дополнительных возможностей подключения. Возможности будут зависеть от конкретной модели процессора и модели устройства, в котором этот процессор будет установлен.

Источники
Intel Corporation
AnandTech
Tom's Hardware
#intel #процессоры #intel meteor lake
Источник: anandtech.com
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