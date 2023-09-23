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Moleculo
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и PAYDAY 3
Это уже второй драйвер за неделю.

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Abdullah Abid, Unsplash

На этой неделе AMD выпускает ещё один графический драйвер, поддерживающий Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и PAYDAY 3, сообщает Deskmodder. Похоже, в общий пакет программного обеспечения для Cyberpunk 2077 включён драйвер Adrenalin 23.9.3, а для PAYDAY 3 — специальный 23.20.11.04. Как сообщают пользователи, в меню обновления драйвера новое ПО отображается как необязательное обновление 23.20.11.04. Инженеры AMD не перечисляют каких-либо исправлений, несмотря на это, список проблем относительно Adrenalin 23.9.2 сократился. Драйвер не получил статус WHQL, но прошёл все необходимые для этого тесты.

Драйвер доступен в двух версиях, для систем с видеокартами семейства RDNA и для систем, где вместе с видеокартами RDNA используется решения семейств Polaris или Vega, причём оптимизации для игр, судя по всему, всё равно имеют отношение только к RDNA картам.

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Сюжетное дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty станет доступно 26 сентября, перед этим игра получила крупное обновление до версии 2.0, его выпустили 21 сентября. Обзоры дополнения от прессы уже опубликованы, оценки очень высокие, на OpenCritic средний балл на момент написания 89. Что касается PAYDAY 3, релиз игры состоялся 21 сентября, средняя оценка на OpenCritic 67 баллов.

#amd #видеокарты #драйверы
Источник: deskmodder.de
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