Новая WHQL версия драйвера доступна.

Набор программного обеспечения AMD Software: Adrenalin версии 23.9.2 (WHQL) стал доступен и включает не только поддержку свежих релизов, но и дальнейшие улучшения технологии снижения задержки Anti-Lag+. В новых драйверах реализована поддержка Lies of P, Party Animals и The Crew Motorfest, а технология Anti-Lag+ теперь совместима c играми Starfield, Witcher 3, Elden Ring и Immortal of Aveum — AMD заявляет о снижении задержки до 45% на видеокарте Radeon RX 7900 XTX. В новой версии драйвера Anti-Lag+ обзавелась оверлеем для отображения задержки в совместимых играх, он активируется сочетанием клавиш ALT+SHIFT+L, более того, пользователи могут активировать сравнение показателей между Anti-Lag+ и Anti-Lag, удерживая клавишу DEL, между включённой и отключённой технологией, удерживая правый CTRL. При активности Anti-Lag+ можно вызвать мониторинг FPS нажатием ALT+SHIFT+F.

Также исправлены проблемы: