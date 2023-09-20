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AMD Adrenalin 23.9.2 поддерживает Lies of P, Party Animals и The Crew Motorfest, улучшает Anti-Lag+
Новая WHQL версия драйвера доступна.

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Abdullah Abid, Unsplash

Набор программного обеспечения AMD Software: Adrenalin версии 23.9.2 (WHQL) стал доступен и включает не только поддержку свежих релизов, но и дальнейшие улучшения технологии снижения задержки Anti-Lag+. В новых драйверах реализована поддержка Lies of P, Party Animals и The Crew Motorfest, а технология Anti-Lag+ теперь совместима c играми Starfield, Witcher 3, Elden Ring и Immortal of Aveum — AMD заявляет о снижении задержки до 45% на видеокарте Radeon RX 7900 XTX. В новой версии драйвера Anti-Lag+ обзавелась оверлеем для отображения задержки в совместимых играх, он активируется сочетанием клавиш ALT+SHIFT+L, более того, пользователи могут активировать сравнение показателей между Anti-Lag+ и Anti-Lag, удерживая клавишу DEL, между включённой и отключённой технологией, удерживая правый CTRL. При активности Anti-Lag+ можно вызвать мониторинг FPS нажатием ALT+SHIFT+F.

Также исправлены проблемы:

  • Сбои в Baldur's Gate 3 с API Vulkan и в SMITE на некоторых видеокартах AMD, таких как Radeon RX 7900 XTX, сбои в F1 23 на видеокартах Radeon RX 7800 XT и других;
  • Ограничение частоты графического процессора на уровне 2700 МГц после ручной настройки Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT;
  • Некоторые мониторы SAMSUNG с поддержкой FreeSync Premium Pro или телевизоры с включённой настройкой локального затемнения могут не достигать правильной яркости в некоторых играх.
#amd #видеокарты #драйверы
Источник: amd.com
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