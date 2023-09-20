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Moleculo
Assassin’s Creed Mirage получила оптимизации для процессоров и видеокарт Intel, поддерживает XeSS
Опубликованы системные требования игры.

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Ubisoft представила трейлер Assassin's Creed Mirage и системные требования игры, отметив дополнительные аппаратные оптимизации, сообщает VideoCardz. Геймеры на ПК получат обширный набор возможностей, включая поддержку HDR, конфигураций с несколькими мониторами или сверхширокими мониторами, присутствует даже совместимость с технологией управления подсветкой MSI Mystic Light, что поможет создать условия для более глубокого погружения в игру. Что интересно, компания отмечает оптимизации для аппаратного обеспечения Intel, не только процессоров, но и видеокарт. Assassin's Creed Mirage оптимизирован для графических решений Intel Arc и процессоров Intel Core 13-го поколения, в игре реализована поддержка технологии масштабирования Intel XeSS, а вот про поддержку NVIDIA DLSS и AMD FSR на запуске ни слова.

Источник: Ubisoft

Assassin's Creed Mirage может похвастаться относительно скромными системными требованиями, по сравнению с другими современными играми. В минимальных требованиях для 30 кадров в секунду при разрешении 1080p и низких настройках присутствуют такие видеокарты, как Intel Arc A380 6 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ и AMD Radeon RX 570 4 ГБ. Также потребуется хороший 4- или 6-ядерный процессор, Intel Core i7-4790K, Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600, 8 ГБ оперативной памяти.

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Для комфортных 60 кадров в разрешении 1080p при высоких настройках потребуется Arc A750, GTX 1660 Ti или Radeon RX 5600 XT, процессор Core i7-8700K или Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти. Дальнейшее повышение разрешения и настроек графики потребует ещё более производительных видеокарт и процессоров, вплоть до RTX 3080 10 ГБ и Radeon RX 6900 XT, Core i5-11600K и Ryzen 5 5600X. Все требования вплоть до 4K разрешения расписаны в таблице Ubisoft. Интересно, что в рекомендуемых спецификациях не упоминаются серии RTX 40 или Radeon RX 7000.


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В игре будет встроенный бенчмарк, что позволит оценить производительность разных конфигураций. Релиз новой части знаменитой франшизы Ubisoft запланирован на 5 октября.

#ubisoft #assassin&#x27;s creed #assassin&#x60;s creed mirage
Источник: news.ubisoft.com
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