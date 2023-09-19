Рано списывать десятку со счетов.

Bubble Pop, Unsplash

Поддержка Windows 10 постепенно будет завершаться, потребительские версии Home и Pro получат своё последнее обновление в 2025 году, поэтому документ, где «десятка» отсутствовала в списке операционных систем, для которых разрабатываются драйвера адаптеров Wi-Fi 7, не удивил. Однако теперь выясняется, что информация в документе, скорее всего, была неточной. На сайте Intel появились характеристики модулей Wi-Fi 7 BE200 и BE202 под кодовыми названиями Gale Peak 2 и Misty Peak, сообщает Neowin, оба, судя по описанию, поддерживают Windows 10, Windows 11 и Linux, а вот ChromeOS на этот раз не упоминается.

Wi-Fi 7 принесёт более высокие скорости: до 2,4 раз относительно Wi-Fi 6E и примерно в 4,8 раз, если сравнивать с Wi-Fi 6. Максимальная теоретическая скорость передачи данных для Wi-Fi 6 достигает примерно 9,6 Гбит/с, а для Wi-Fi 7 — примерно 46,1 Гбит/с.

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Производители материнских плат уже вовсю представляют обновлённые решения Intel LGA 1700 на базе чипсетов Z790. Они содержат различные улучшения для процессоров Core 14-го поколения, а также модули Wi-Fi 7, так в Z790 AORUS MASTER X уже был замечен модуль BE200, сообщил Twitter (заблокирован в РФ) блогер @momomo_us.