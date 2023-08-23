Десятка среди поддерживаемых ОС отсутствует.

Новый сетевой стандарт вот-вот появится на рынке, только сегодня сообщалось о новых материнских платах ASUS со встроенными беспроводными адаптерами Wi-Fi 7, они появятся вместе с процессорами Intel Core 14-го поколения уже в ближайшие месяцы. Но, похоже, чтобы получить полную поддержку нового стандарта, потребуется использовать самые современные версии операционных систем, в частности, Windows 11. В документации Intel, фрагмент которой опубликовал Twitter (заблокирован в РФ) блогер и инсайдер @g01d3nm4ng0, описываются решения Wi-Fi 7, которые появятся на ноутбуках и настольных компьютерах в этом году, сообщает Wccftech. Intel будет предлагать дискретное решение BE200 для реализации Wi-Fi 7, в котором также будет встроен контроллер Killer 1750X и реализована поддержка Bluetooth 5.4.

В документе раскрываются некоторые характеристики GaP2 и MtP2, так первый предлагает скорость TCP TPT до 5 Гбит/с, а второй — TCP TT до 3 Гбит/с, Wi-Fi 7 будет потреблять гораздо меньше энергии в активном состоянии, но есть неприятный момент — совместимость с операционными системами. Упоминаются только Windows 11, а также последние обновлённые версии Linux и Chrome OS. Получается, что в случае с адаптерами Intel пользователи Windows 10 могут остаться без поддержки и потенциально без работающего Wi-Fi 7, если для этой операционной системы всё-таки не выпустят драйвера.

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Если судить по статистике игровой платформы Steam, даже среди геймеров в июле 2023 года большинство пользуется Windows 10 — 57,87%. В это же время Windows 11 установлена только на 36,67% компьютеров. Постепенно доля Windows 11 растёт, но «десятка» пока удерживает много пользователей за счёт своей относительно стабильности и более привычным интерфейсом. Тем не менее, время Windows 10 уходит, поддержка многих редакций заканчивается в октябре 2025 года, вероятно, поэтому новые драйвера для Windows 10 уже никто не разрабатывает, тем более, что новые платформы Intel с Wi-Fi 7 работают с гетерогенными процессорами, а они выигрывают от обновлённого планировщика Windows 11, поэтому пользователи новых систем, скорее всего, однозначно выберут Windows 11.