А новое поколение планируют к 2028 году.

Billy Freeman, Unsplash

В Сети оказались занимательные материалы, описывающие возможный план разработки и выпуска будущих игровых консолей Xbox. Как сообщают Wccftech и Tom’s Hardware, впервые материалы были обнаружены участниками игрового сообщества Resetera в документах, опубликованных в рамках продолжающегося судебного разбирательства FTC и Microsoft. Достоверность и актуальность информации находится под вопросом, например, глава игрового подразделения Microsoft неоднократно отмечал, что промежуточное обновление консолей в текущем поколении не запланировано, однако, судя по материалам, это не совсем так. Отметим основные моменты:

Обновлённая Xbox Series S под кодовым названием Ellewood может выйти до наступления осени 2024 года, а обновлённая Series X под кодовым названием Brooklin — до конца 2024 года.

Обновление коснётся дизайна, энергоэффективности, встроенного хранилища, возможностей ввода-вывода, радиомодуля и контроллера.

Brooklin получит цилиндрический дизайн, внешность Ellewood останется без явных изменений

SoC Brooklin переведут на 6-нм техпроцесс, потребляемая мощность снизится на 15%, энергопотребление в простое как Brooklin, так и Ellewood снизится на 20%.

Хранилище консолей увеличат до 2 ТБ.

Новый «южный мост» расширяет возможности ввода-вывода, а обновлённый радиомодуль будет поддерживать Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Новый контроллер Sebile будет выполнен в двухцветном чёрно-белом дизайне, станет более ремонтопригодным благодаря модульным стикам, получит более тихие кнопки и поддержку Bluetooth 5.2, а также другие улучшения. Упоминается второй новый контроллер Igraine, одним из его отличий будет комплектный кабель USB Type-C/Type-C.

Цены консолей не изменятся.

Также в документах упоминается следующее поколение игровых консолей Xbox, которое может появиться к 2028 году. Для этих консолей рассматриваются очень интересные изменения:

Кроме будущей архитектуры Zen 6 от AMD для SoC консоли рассматривается ARM64;

SoC может получить эффективную конструкцию с «большими» и «малыми» ядрами;

В основе графики планируется использовать разработки AMD Navi 5 (RDNA 5);

Планируется интеграция нейронных сопроцессоров для ускорения ИИ алгоритмов.

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Новая графика должна принести на консоли поддержку трассировки лучей следующего поколения, продвинутых технологий глобального динамического освещения, оптимизации для микрополигонального рендеринга, технологии масштабирования на базе машинного обучения.