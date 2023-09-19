Производительность повышена в Hitman Absolution и Bioshock Infinite.

Intel выпустила бета-версию драйвера 31.0.101.4826 для графических решений Arc и Iris Xe, внедрив поддержку сразу четырёх игр и реализовав очередной ряд оптимизаций для DX11. Что касается поддержки новых релизов, драйвер содержит оптимизации для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Payday 3, Lies of P и Party Animals. Релиз большого дополнения для Cyberpunk 2077 запланирован на 26 сентября, перед этим, 21 сентября, игра получит крупный патч 2.0. Релиз Lies of P запланирован на сегодня, игра получила высокие оценки критиков, её рейтинг на OpenCritic на момент написания составляет 82 балла. Релиз Payday 3 ожидается 21 сентября, а Party Animals — 20 сентября.

Новый драйвер повышает производительность до 17% в Hitman Absolution при разрешении 1080p и ультра-настройках графики, до 27% в Bioshock Infinite на очень высоких настройках в 1080p. Также были исправлены вылеты в Trackmania, которая тоже использует DX11, и повышенное потребление памяти приложением Arc Control. В списке нерешённых проблем есть относящиеся к Starfield, работы по оптимизации продолжаются.