Процессоры и платформа оптимизированы по цене и эффективности.

AMD выпускает четвёртую и последнюю подгруппу процессоров EPYC 4-го поколения, серию EPYC 8004, ранее представленную под кодовым названием Siena. Это первые специализированные продукты AMD для сегмента телекоммуникаций, сетевых технологий и периферийных устройств, сообщает AnandTech.

Специалисты называют процессоры «облегчённой» версией Bergamo, они основаны на уплотнённой архитектуре Zen 4C, предлагают меньше ядер, от 8 до 64, и более низкую производительность в целом, но оптимизированы по цене и эффективности, что делает их привлекательными для использования в средах, не относящихся к центрам обработки данных. Siena предлагает меньше каналов памяти DDR5 и меньше линий ввода-вывода, 6 и 96 соответственно, чипы меньше, имеют меньше контактов и используют новый серверный сокет SP6, который тоже был представлен сегодня. В итоге, дешевле получаются не только процессоры, но и вся платформа в целом.

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Флагманским процессором Siena является EPYC 8534P с четырьмя CCD-кристаллами, который предлагает 64 ядра Zen 4C. По умолчанию TDP для этой модели составляет 200 Вт с настраиваемым диапазоном от 115 до 225 Вт. Ядра достигают максимальной частоты 3,1 ГГц при базовом значении 2,3 ГГц. Младшей моделью является 8-ядерный EPYC 8024P с одним CCD кристаллом, он по-прежнему поддерживает 6-канальную память и 96 линий PCIe. Базовый TDP этой модели составляет 90 Вт, настраиваемый — от 70 до 100 Вт.