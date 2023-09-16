Новые дискретные видеокарты могут появиться в следующем году.

По информации ресурса Phoronix, компания Intel начала работать над реализацией поддержки следующего поколения графических ускорителей Battlemage в Linux, сообщает Tom's Hardware. Об этом свидетельствует обновление компилятора Intel Mesa в репозиториях на GitLab, где были замечены изменения в регистрах для поколения решений Xe2 (Battlemage). Начало работы по внедрению поддержки хорошо согласуется с ориентировочным сроком появления Battlemage во второй половине 2024 года, в прошлый раз разработчики также начинали реализовывать поддержку в Linux примерно за год до выпуска новой линейки.

Battlemage разрабатывается в двух вариантах, один из них дискретный Xe2-HPG, а другой — интегрированный Xe2-LPG. В первом поколении компания Intel выпустила четыре различных варианта Alchemist: дискретный для игр, интегрированный, для высокопроизводительных вычислений, для центров обработки данных. Однако после было принято решение оптимизировать линейку и сократить количество вариантов до двух, поскольку дизайн HPG может быть успешно перепрофилирован для сегмента высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных.

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Подтверждено, что интегрированная графика Xe2-LPG появится в будущем семействе процессоров Intel Lunar Lake, дебют которого ожидается в 2024-2025 году.