Прирост относительно 13600K есть.

Как ожидается, на следующей неделе компания Intel представит новые процессоры для настольных компьютеров и ноутбуков. В первом случае нас ожидает линейка Core 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh для существующего сокета LGA 1700, первые процессоры уже отметились в Сети, например, вчера в Geekbench снова был протестирован 24-ядерный флагман и он оказался быстрее предшественника в пределах 5…15%. Сегодня же стали известны некоторые результаты инженерного образца нового Core i5-14600K, их опубликовал китайский блогер ECSM, сообщает VideoCardz.

Как сообщает ECSM, Core i5-14600K действительно сочетает 6 P-ядер и 8 E-ядер, всего 14 ядер и 20 потоков. Относительно Core i5-13600K конфигурация ядер не изменилась, отличаются процессоры только рабочими частотами, которые у новинки ожидаемо выше. Максимальная частота производительных ядер увеличилась с 5,1 до 5,3 ГГц.

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Процессор был протестирован в Cinebench 2024, R23 и CPU-Z, но прежде чем перейти к результатам стоит снова напомнить, что тестировался инженерный образец и, хотя проблем с достижением максимальной частоты у него не было, автор тестирования отметил завышенный уровень напряжений и энергопотребление до 160 Вт, что в какой-то степени могло повлиять на результаты.

Воспользовавшись для сравнения данными блогера ECSM, а также данными ресурсов Guru3D и CGIDirector, в VideoCardz пришли к выводу, что Core i5-14600K в среднем демонстрирует однозначное преимущество над 13600K. Что интересно, когда в Cinebench R23 прирост был минимален, 0…3%, в новом и гораздо более тяжёлом Cinebench 2024 прирост находится в диапазоне 8…14%, а в CPU-Z — в диапазоне 4…6%. Наверняка разгон 13600K позволит получить эти же цифры.

Остаётся ожидать презентации и первых обзоров, в продажу модели с разблокированным множителем должны поступить в октябре.