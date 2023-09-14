В многопотоке разница меньше, но есть.

Флагманом нового поколения настольных процессоров Intel станет 24-ядерный Core i9-14900K, процессор предложит конфигурацию 8P+16E и, как ожидается, будет повышать частоту до 6,0 ГГц за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost. Модели Core 14-го поколения уже начали появляться в базах данных бенчмарков и сегодня в Geekbench снова отметился флагман, точнее, его KF вариант без интегрированной графики, процессор штурмует новые рекорды.

Intel Core i9-14900KF тестировался несколько раз на материнской плате ASRock Z790 Taichi вместе с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-7000 и его лучшими результатами в Geekbench 6 стали 3347 баллов в однопотоке и 23051 балл в многопотоке, а в Geekbench 5 — 2412 и 26972 балла соответственно. Настройки во время разных тестов неизвестны, работал ли процессор в стоке или с повышенными лимитами, разгоном, не уточняется, поэтому, принимая во внимание все оценки, можно предварительно констатировать 5…6% превосходство Core i9-14900KF над 13900K в многопотоке и, как минимум, 12% превосходство в однопотоке, подсчитали в VideoCardz. Также авторы ресурса недавно назвали точные даты презентации и выхода первых процессоров Core 14-го поколения.