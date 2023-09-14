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Зарубежные цены NVIDIA GeForce RTX 4070 снизились на 50 долларов после выхода AMD Radeon RX 7800 XT
Новинка AMD всё равно дешевле.

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AMD Radeon RX 7800 XT продемонстрировала хороший уровень производительности в игровых тестах, в среднем модель немного быстрее NVIDIA GeForce RTX 4070 в растеризации и предлагает 16 ГБ видеопамяти, но уступает в трассировке лучей и потребляет больше энергии. Недостатки нивелирует цена, которая на 100 долларов ниже, RX 7800 XT стартуют от 499 долларов США, а рекомендованная цена RTX 4070 составляет 599 долларов. С учётом акции, по которой зарубежные покупатели RX 7800 XT получают игру Starfield, RTX 4070 смотрится как-то не очень выгодно. Похоже, NVIDIA уже скорректировала свою ценовую политику и за рубежом цены на многие модели RTX 4070 снизились на 50 долларов, сообщает Wccftech.

«Многие геймеры из вашей аудитории наверняка задумываются об обновлении GPU. Сегодня GeForce RTX 4070 широко доступна по цене от 549 долларов США, например, от ASUS, Gigabyte и MSI, а в скором времени и от других производителей. Это отличный выбор для геймеров, желающих сделать апгрейд перед выходом Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и других будущих игр с поддержкой DLSS 3.5, таких как Alan Wake 2, с ориентиром на разрешение 1440p», — сказал представитель NVIDIA ресурсу Wccftech.

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С одной стороны, цена по-прежнему выше, чем у Radeon RX 7800 XT, с другой — GeForce RTX 4070 предлагает отличную энергоэффективность, DLSS 3 с генерацией кадров и некоторые другие преимущества. AMD представила FSR 3 и в первых играх технологию можно будет оценить в сентябре, но DLSS 3 на сегодняшний день уже работает в большем количестве игр. Интересный выбор.

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4070
Источник: wccftech.com
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